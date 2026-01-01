Zicos days concert déjanté Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Zicos days concert déjanté Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer vendredi 30 janvier 2026.

Zicos days concert déjanté

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-01-30 21:00:00
ZICOS PARTY 2025 11ème ÉDITION
Festival de musiques actuelles!
Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   assotousaujus@gmail.com

English :

ZICOS PARTY 2025 11th EDITION
Contemporary music festival!

