Zicos days Zicos party ! Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Zicos days Zicos party !

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

ZICOS PARTY 2025 11ème ÉDITION.



Soirée spéciale, pleine d’émotions et d’adrénaline en perspective !

Six groupes éphémères vont se succéder sur scène pour un set de 25 min chacun.

Un moment festif et convivial pour tous, autour de la musique live.

.

Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine assotousaujus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ZICOS PARTY 2025: 11th EDITION.



A special evening full of emotion and adrenalin!

Six ephemeral groups will take to the stage for a 25-minute set each.

A festive, convivial evening of live music for all.

L’événement Zicos days Zicos party ! Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Royan Atlantique