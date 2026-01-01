Zicos days Zicos party ! Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer
Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
ZICOS PARTY 2025 11ème ÉDITION.
Soirée spéciale, pleine d’émotions et d’adrénaline en perspective !
Six groupes éphémères vont se succéder sur scène pour un set de 25 min chacun.
Un moment festif et convivial pour tous, autour de la musique live.
.
Salle des fêtes 31 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine assotousaujus@gmail.com
English :
ZICOS PARTY 2025: 11th EDITION.
A special evening full of emotion and adrenalin!
Six ephemeral groups will take to the stage for a 25-minute set each.
A festive, convivial evening of live music for all.
