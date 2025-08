ZIEGLER ET VICTOR HUGO VINGT ANS D’AMITIÉ Langres

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Par Jacques Remi Dahan,

Président de l’Association des Amis des musées de Langres

Jules Ziegler, tel qu’on se souvient de lui, est un notable des arts l’auteur dont Giotto dans l’atelier du Cimabué fit sensation au Salon de 1833 est devenu le peintre dont on parle et qui emporte la commande de l’abside de la Madeleine à Paris (1836-1838).

Mais auparavant, Ziegler fut ce jeune Langrois envoyé à Paris en 1822 pour y faire son droit, qui ne néglige pas pour autant de fréquenter les cénacles romantiques. Il rencontre alors Victor Hugo et se lie avec lui d’une amitié durable, où chacun des protagonistes tient sa part sans que l’un fasse ombre à l’autre. Au travers de leur correspondance, c’est donc le récit de cette amitié peu banale qu’on se propose de dérouler. .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

