Z’iguatrail Compolibat

Z’iguatrail. Parcours
– 9 h 30 trail 22 km, D+850, 18 euros.
– 10 h 00 trail 11 km, D+360, 10 euros.
– Randonnée 11 km, D+430m, départ libre à partir de 8 h, 5 euros. Inscriptions sur le site chronometrage.com ou sur place à partir de 8 h 30. Renseignements 06 83 81 40 54 ou ziguatrail@gmail.com
(Bien vivre à Compolibat) .
Compolibat 12350 Aveyron Occitanie +33 6 83 81 40 54 ziguatrail@gmail.com
