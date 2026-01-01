Zigzag Festival 2 Pontarlier
Zigzag Festival 2 Pontarlier vendredi 30 janvier 2026.
Zigzag Festival 2
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
2026-01-30
Vendredi 20h 30 Spectacle Crash Test (à partir de 12 ans).
Samedi 10h30 Le Bal des Sales Gosses (à partir de 3 ans) 17h Lezarticirque et Laetitia Houser (Spectacles tout public) 20h30 Spectacle GRETEL et HANSEL (à partir de 8 ans).
Dimanche 10h scène ouverte (enchaînements de numéros toute discipline, au chapeau) 15h Lezarticirque et Laetitia Houser (Spectacles tout public) 18h Spectacle GRETEL et HANSEL (à partir de 8 ans).
Organisé par la Compagnie Rouge Fraise.
C’est un festival franco-suisse où l’on zigzag entre les disciplines artistiques, le théâtre, le clown, le cirque, la danse, le flyheart. La compagnie Rouge Fraise invite ses partenaires de jeu à présenter un spectacle durant ses trois jours.
Billetterie en ligne. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
