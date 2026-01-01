Zigzag Festival 2 Pontarlier

Zigzag Festival 2

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

2026-01-30

Vendredi 20h 30 Spectacle Crash Test (à partir de 12 ans).

Samedi 10h30 Le Bal des Sales Gosses (à partir de 3 ans) 17h Lezarticirque et Laetitia Houser (Spectacles tout public) 20h30 Spectacle GRETEL et HANSEL (à partir de 8 ans).

Dimanche 10h scène ouverte (enchaînements de numéros toute discipline, au chapeau) 15h Lezarticirque et Laetitia Houser (Spectacles tout public) 18h Spectacle GRETEL et HANSEL (à partir de 8 ans).

Organisé par la Compagnie Rouge Fraise.

C’est un festival franco-suisse où l’on zigzag entre les disciplines artistiques, le théâtre, le clown, le cirque, la danse, le flyheart. La compagnie Rouge Fraise invite ses partenaires de jeu à présenter un spectacle durant ses trois jours.

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

