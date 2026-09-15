Zigzag – Festival d’architecture et des arts de l’espace Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen

samedi 26 septembre 2026 · Maison de l'architecture de Normandie - le Forum · Rouen

Informations pratiques

Rouen

Zigzag – Festival d’architecture et des arts de l’espace

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 Rue Victor Hugo Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-26

Se décaler pour mieux regarder

De l’estuaire de la Seine jusqu’à Vitry, la Seine dessine un territoire singulier, alternant espace naturel et urbain, friches industrielles et zones portuaires. Ces endroits correspondent à des lieux de vie, de vacances ou bien encore de travail. Hérités d’une histoire passée propre à cette vallée de la Seine industrielle, ils se transforment pour faire face aux défis du XXIe siècle, de la transition climatique à nos modes de vie.

ZIGZAG invite à prendre la mesure de ces défis en se rendant dans les sites concernés. Visites, parcours, expositions in situ, installations proposent des regards d’experts, d’artistes, d’élus pour éprouver le paysage, ressentir les lieux, découvrir des architectures.

DEAMBULATIONS / INSTALLATIONS / PARCOURS / RANDONNEES / TABLEES / TRAIL / VISITES

Le festival zigzag offre une programmation gratuite* Les événements sont sur inscription et ouverts à tous

*sauf mentions contraires. Inscription obligatoire en ligne : festivalzigzag.fr

Villes concernées sur le territoire de la Métropole :

Bois-Guillaume, Bonsecours, Canteleu, Duclair, Elbeuf, Grand Quevilly, Maromme, Rouen, St-Etienne-du-Rouvray .

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 Rue Victor Hugo Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

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English : Zigzag – Festival d’architecture et des arts de l’espace

L’événement Zigzag – Festival d’architecture et des arts de l’espace Rouen a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Rouen tourisme