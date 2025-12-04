ZIK A BRAC Le Mans

ZIK A BRAC Le Mans dimanche 4 janvier 2026.

ZIK A BRAC

Rue Paul Courboulay Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 10:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :
2026-01-04

SALON EXPOSANTS et COLLECTIONNEURS Musique
  .

Rue Paul Courboulay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   contactlemanscitechanson@gmail.com

English :

EXHIBITORS’ AND COLLECTORS’ FAIR Music

L’événement ZIK A BRAC Le Mans a été mis à jour le 2025-12-04 par CDT72