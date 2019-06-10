Zik & Wine Calima & Domaine Wicky La CABORDE Beaufort-Orbagna

Zik & Wine Calima & Domaine Wicky

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10 21:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Soul, world

Calima est un duo qui déplace l’écoute. Les instruments sont préparés, ou naissent d’objets détournés. Les timbres se frottent et se tordent. La voix traverse les langues, portée par un souffle austral, entre matière brute et délicatesse. Le projet alterne compositions teintées de sonorités musicales africaines et sud-américaines, et reprises éclectiques qui glissent vers un ailleurs sonore et deviennent des paysages singuliers.

Dégustation des vins du Domaine Wicky

Installés depuis 2003 à Saint-Agnès, Christelle et Gilles Wicky exploitent 4.5 hectares de vigne en agriculture biologique certifiée Ecocert (2010). Les vignes sont cultivées sans désherbants et sans engrais chimiques pour des vins naturels gardant tous les arômes, l’esprit du terroir et le goût du fruit. À découvrir à La CABORDE pour ce 2e Zik & Wine !

Mercredi 10 juin à 19h

TARIF 5€

Entrée donnant accès à 3 verres de vins proposés à la dégustation (6 cl), ou une boisson sans alcool.

Places limitées, réservation vivement conseillée. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Zik & Wine Calima & Domaine Wicky Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA