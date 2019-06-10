Zik & Wine Calima & Domaine Wicky La CABORDE Beaufort-Orbagna
Zik & Wine Calima & Domaine Wicky La CABORDE Beaufort-Orbagna mercredi 10 juin 2026.
Zik & Wine Calima & Domaine Wicky
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10 21:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Soul, world
Calima est un duo qui déplace l’écoute. Les instruments sont préparés, ou naissent d’objets détournés. Les timbres se frottent et se tordent. La voix traverse les langues, portée par un souffle austral, entre matière brute et délicatesse. Le projet alterne compositions teintées de sonorités musicales africaines et sud-américaines, et reprises éclectiques qui glissent vers un ailleurs sonore et deviennent des paysages singuliers.
Dégustation des vins du Domaine Wicky
Installés depuis 2003 à Saint-Agnès, Christelle et Gilles Wicky exploitent 4.5 hectares de vigne en agriculture biologique certifiée Ecocert (2010). Les vignes sont cultivées sans désherbants et sans engrais chimiques pour des vins naturels gardant tous les arômes, l’esprit du terroir et le goût du fruit. À découvrir à La CABORDE pour ce 2e Zik & Wine !
Mercredi 10 juin à 19h
TARIF 5€
Entrée donnant accès à 3 verres de vins proposés à la dégustation (6 cl), ou une boisson sans alcool.
Places limitées, réservation vivement conseillée. .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Zik & Wine Calima & Domaine Wicky Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA