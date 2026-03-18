Zik & Wine Roul’Hot Duo & Domaine Overnoy La CABORDE Beaufort-Orbagna

Zik & Wine Roul’Hot Duo & Domaine Overnoy

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Roul’Hot

Le groupe s’exprime à travers un répertoire instrumental de jazz swing manouche , un mélange de jazz et de musique d’Europe centrale dont les initiateurs sont Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Le groupe interprète les standards du style ainsi que des compositions personnelles, mais également des adaptations instrumentales de chansons françaises (Brassens, Piaf, Aznavour, Gainsbourg…) et autres surprises.

Dégustation des vins du Domaine Overnoy

Les musiciens seront rejoints par Guillaume Overnoy (Orbagna) qui présentera son domaine et ses vins et dont le savoir-faire est une histoire de famille. Une occasion à ne pas manquer pour en apprendre plus sur les secrets de ce domaine aux vins nature et aux pratiques agricoles durables.

Mercredi 8 juillet à 19h

Tarif 5€

Entrée donnant accès à 3 verres de vins proposés à la dégustation (6 cl), ou une boisson sans alcool.

Places limitées, réservation vivement conseillée. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Zik & Wine Roul’Hot Duo & Domaine Overnoy Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA