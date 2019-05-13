Zik & Wine Un soir de swing & Domaine Thill La CABORDE Beaufort-Orbagna

Zik & Wine Un soir de swing & Domaine Thill

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Un soir de swing Trio de jazz manouche

Autour du jazz manouche de Django, d’extraits arrangés de la chanson française et des très belles compositions de Youri Félix, ce trio, armé d’un swing irrésistible, aime aussi improviser sur des airs traditionnels d’Europe Centrale. Des Cordes qui racontent une histoire, entre swing et poésie, avec Djanito Félix guitare solo, Youri Félix guitare rythmique, Julien Pennec contrebasse.

Dégustation des vins du Domaine Thill

Pour ce premier Zik & Wine, c’est Éric Thill (Trenal) qui proposera ses vins à la dégustation, provenant de son domaine de 6 ha de vignes certifié en agriculture biologique. L’occasion de découvrir et d’échanger sur ses produits et techniques de vinification !

Mercredi 13 mai à 19h

TARIF 5€

Entrée donnant accès à 3 verres de vins proposés à la dégustation (6 cl), ou une boisson sans alcool.

Places limitées, réservation vivement conseillée. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Zik & Wine Un soir de swing & Domaine Thill Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA