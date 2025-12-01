Zik Zap Compagnie Ernesto Barytoni Rue du Happeau Le Mans
Rue du Happeau Maison de quartier Les Ardrières Le Mans Sarthe
Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Epopée musicale burlesque | Dès 5 ans | Résumé du spectacle À travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Compagnie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !
À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique. Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite ! Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap. |
Samedi 13 décembre. 2 séances à 15h et 17h (55 min). Lieu du spectacle Maison de quartier Les Ardrières. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 1er décembre). .
