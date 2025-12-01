Zik Zap Compagnie Ernesto Barytoni Rue du Happeau Le Mans

Zik Zap Compagnie Ernesto Barytoni

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Epopée musicale burlesque | Dès 5 ans | Résumé du spectacle À travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Compagnie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !

À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique. Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite ! Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap. |

Samedi 13 décembre. 2 séances à 15h et 17h (55 min). Lieu du spectacle Maison de quartier Les Ardrières. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 1er décembre). .

