Zik Zap Spectacle musical L’Alizé Guipavas
Zik Zap Spectacle musical L’Alizé Guipavas mercredi 19 novembre 2025.
Zik Zap Spectacle musical
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 15:55:00
Date(s) :
2025-11-19
A travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Cie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque de l’âge de pierre à l’âge 2.0 !
A la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique.
Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite !
Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap.
Informations pratiques
Tout public à partir de 3 ans.
Durée 55 minutes.
Réservation recommandée. .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Zik Zap Spectacle musical Guipavas a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole