Zik Zap Spectacle musical L’Alizé Guipavas

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 15:55:00

2025-11-19

A travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Cie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque de l’âge de pierre à l’âge 2.0 !

A la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique.

Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite !

Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap.

Informations pratiques

Tout public à partir de 3 ans.

Durée 55 minutes.

Réservation recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

