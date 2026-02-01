Zim Boum Rando Les Ulmes

Zim Boum Rando

3 rue du Mousseau Les Ulmes Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 10:00:00

Date(s) :

2026-02-22

L’Association des Parents d’Elèves des Ulmes Rou Marson Verrie organise sa 14ème randonnée pédestre et VTT.

Deux nouveaux circuits VTT de 27 et 49 km vous sont proposés (principalement bois et chemin), ainsi que trois circuits pédestres de 8, 13 et 18 km.

Les parcours marches ne sont pas communs aux circuits VTT.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 février 2026 de 8h à 10h.

Départ à partir de 8h. .

3 rue du Mousseau Les Ulmes 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire ape.lesulmes.verrie.roumarson@gmail.com

English :

The Association des Parents d?Elèves des Ulmes Rou Marson Verrie is organizing its 14th hiking and mountain-biking event.

