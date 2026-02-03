Zinc grenadine, fête régionale du livre jeunesse Rue Gambetta Épinal

Zinc grenadine, fête régionale du livre jeunesse

Zinc Grenadine, c’est le salon du livre le plus festif et coloré de la planète –livres !

Accessible à tous, cet évènement incontournable est rêvé et mis en scène par une équipe de bénévoles passionnés de littérature et d’illustration jeunesse.

Cette année, 20 auteurs et illustrateurs et deux éditeurs accueilleront les enfants et adolescents pour des dédicaces à couper le souffle sous un grand chapiteau de cirque, confortablement installés dans des canapés chatoyants sous un lustre féérique.

En amont du week-end, ils se seront déplacés sur tout le territoire Vosgien et à Nancy pour rencontrer des milliers d’enfants et partager avec eux de jolis moments d’échanges sur leurs univers et les folles aventures de leurs personnages.

Et au cœur du campement nomade, une kyrielle d’animations, fanfares, chansons, contes, spectacles drôles et poétiques offrira un moment d’évasion pour toute la famille. Une invitation à la fête entièrement gratuite !

Le samedi soir, belle soirée festive avec repas vosgien et musique avec la Loma suivi de DJ set pour prolonger les bonnes surprises de la journée.Tout public

Rue Gambetta Parc du Cours Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Zinc Grenadine is the most festive and colorful book fair on the planet!

Accessible to all, this not-to-be-missed event is dreamed up and staged by a team of volunteers with a passion for children?s literature and illustration.

This year, 20 authors and illustrators and two publishers will welcome children and teenagers for breathtaking book signings under a big circus tent, comfortably seated in shimmering sofas under a fairy-tale chandelier.

In the run-up to the weekend, the illustrators and publishers will be travelling throughout the Vosges and to Nancy to meet thousands of children and share their stories and characters.

And at the heart of the nomadic camp, a host of entertainment, brass bands, songs, tales and funny, poetic shows will provide a moment of escape for the whole family. An invitation to a party, free of charge!

On Saturday evening, a festive evening with a Vosges-style meal and music by La Loma , followed by a DJ set to prolong the day?s pleasant surprises.

