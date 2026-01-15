Zinsancey Le Patronage Sancey

Zinsancey

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-04-04 23:59:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-04

Pierre Jouffroy, chirurgien à l’hôpital Necker est chargé de prononcer le discours de clôture du colloque sur la microchirurgie devant 300 médecins. Mais, en ce jour clef de sa carrière, il se trouve confronté au fruit d’un impair de jeunesse longtemps oublié. Pris d’assaut par sa directrice trop pressante, un flic trop curieux et un fils qui cherche désespérément son père, il esquive ses responsabilités en échafaudant un premier mensonge qui ne va plus cesser d’enfler au fur et à mesure que les minutes s’écoulent. Dans cette pièce irrésistible, le clash entre les protagonistes réels et les personnages que Pierre invente pour se mettre à l’abri est inévitable, les rires aussi. .

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 84 03 leszinsancey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zinsancey

L’événement Zinsancey Sancey a été mis à jour le 2026-01-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE