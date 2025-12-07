Zinzin Market de Noel #3 Le Point Ephémère Paris

Le Market de l’hiver le plus zinzin revient à Point Éphémère pour une 3ème édition explosive !

Au programme : 17 exposants prêt·e·s à remplir vos sacs de cadeaux décalés, beaux, utiles, inutiles, mais toujours faits avec amour : sex toys, bijoux, illustrations, céramiques, textiles, micro-éditions, print, sérigraphies et plein de surprises.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 12h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

