Zique au parvis rue Larcher Bayeux

Bayeux

Zique au parvis

rue Larcher Parvis de l’Hôtel de ville de Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Évènement de Musikoblokos Association

Hôtel de Ville de Bayeux

Horaires 19h-23h

Envie de concerts en plein air, gratuits et ultra festifs ?

Le Festival Zique au Parvis #9 revient pour 3 soirées qui vont faire vibrer le public avec 3 groupes par soir !

Évènement de Musikoblokos Assoc

Hôtel de Ville de Bayeux

Durée 4h

Public · Tout public

Cet été à Bayeux, du live, du vrai !

Envie de concerts en plein air, gratuits et ultra festifs ?

Le Festival Zique au Parvis #9 revient pour 3 soirées qui vont faire vibrer le centre-ville !!!

Samedis 11, 18 & 25 juillet 2026 de 19h à 23h

Place de l’Hôtel de Ville de Bayeux

Entrée gratuite

Ambiance rock, découvertes musicales, convivialité tout est réuni pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille,

3 groupes par soir !

On vous promet du blues, du rock, de la country, de la pop-folk et du punk et du métal !

Des groupes locaux venus de toute la Normandie se produiront sur une scène couverte.

Places assises sur les marches du parvis.

Participez à l’événement et venez profiter des concerts en live !

Buvette de l’association Musikoblokos

Petite restauration des commerçants de proximité .

rue Larcher Parvis de l’Hôtel de ville de Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 82 71 62 53 assomusikoblokos@gmail.com

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English : Zique au parvis

Musikoblokos Association event

Bayeux Town Hall

Schedule: 7pm-11pm

Fancy some free, ultra-festive open-air concerts?

Festival Zique au Parvis #9 is back for 3 evenings of thrilling music, with 3 bands each night!

L’événement Zique au parvis Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom