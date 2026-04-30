Zique au parvis rue Larcher Bayeux
Zique au parvis rue Larcher Bayeux samedi 11 juillet 2026.
Bayeux
Zique au parvis
rue Larcher Parvis de l’Hôtel de ville de Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25
Évènement de Musikoblokos Association
Hôtel de Ville de Bayeux
Horaires 19h-23h
Envie de concerts en plein air, gratuits et ultra festifs ?
Le Festival Zique au Parvis #9 revient pour 3 soirées qui vont faire vibrer le public avec 3 groupes par soir !
Évènement de Musikoblokos Assoc
Hôtel de Ville de Bayeux
Durée 4h
Public · Tout public
Cet été à Bayeux, du live, du vrai !
Envie de concerts en plein air, gratuits et ultra festifs ?
Le Festival Zique au Parvis #9 revient pour 3 soirées qui vont faire vibrer le centre-ville !!!
Samedis 11, 18 & 25 juillet 2026 de 19h à 23h
Place de l’Hôtel de Ville de Bayeux
Entrée gratuite
Ambiance rock, découvertes musicales, convivialité
tout est réuni pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille,
3 groupes par soir !
On vous promet du blues, du rock, de la country, de la pop-folk et du punk et du métal !
Des groupes locaux venus de toute la Normandie se produiront sur une scène couverte.
Places assises sur les marches du parvis.
Participez à l’événement et venez profiter des concerts en live !
Buvette de l’association Musikoblokos
Petite restauration des commerçants de proximité .
rue Larcher Parvis de l’Hôtel de ville de Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 82 71 62 53 assomusikoblokos@gmail.com
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English : Zique au parvis
Musikoblokos Association event
Bayeux Town Hall
Schedule: 7pm-11pm
Fancy some free, ultra-festive open-air concerts?
Festival Zique au Parvis #9 is back for 3 evenings of thrilling music, with 3 bands each night!
L’événement Zique au parvis Bayeux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bayeux Intercom
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