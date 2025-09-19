« Zistwar SinZil » Visite guidée Ville d’art et d’histoire Aquarium de La Réunion Saint-Gilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00+ – 2025-09-19T15:30:00+

Fin : 2025-09-19T14:30:00+ – 2025-09-19T15:30:00+

Visite exclusive à travers l’histoire du quartier de Saint-Gilles, de sa fondation à nos jours (port de plaisance, église Stella Maris, ancienne batterie militaire inscrite au titre des monuments historiques en 2019 + découverte inédite de la villa Avril et du métier de sauveteur en mer, dans le cadre du Forum des acteurs et des métiers de la mer).

Aquarium de La Réunion port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460 Saint-Gilles 97460 La Réunion La Réunion 0262334400 http://www.aquariumdelareunion.com/ https://www.facebook.com/aquariumdelareunion/ Musée océanographique de La Réunion, bac grand large. Parkings, arrêt de bus

Fonds Legros, droits réservés