Zize 100% marseillaise cinéma théâtre Rex Valréas

Zize 100% marseillaise

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26 19:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Zize est originaire du Sud de la France. Elle fut même élue Miss pointe rouge sur la célèbre plage Marseillaise. D’après ses dires, elle n’était pas loin de devenir Miss France… Sosie officiel de Madonna dans les années 80, elle n’hésite pas à renfile

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 cinemarexvalreas@gmail.com

English :

Zize hails from the South of France. She was even elected Miss pointe rouge on the famous Marseillaise beach. According to her, she was not far from becoming Miss France? An official Madonna look-alike in the 80s, she never hesitates to put on a new look

