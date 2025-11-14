ZOCCO BAIA La Caravelle MARCHEPRIME

ZOCCO BAIA Vendredi 14 novembre, 20h00 La Caravelle Gironde

TARIF UNIQUE : 7€

Porté par la chanteuse Bene et quatre musiciens, Zocco Baïa est le fruit d’une maturation lente et savoureuse, amorcée après le confinement. Depuis la sortie de son EP Birra e caffè, le groupe enchaîne les scènes en Nouvelle-Aquitaine, dans l’Hexagone et en Italie. Son savant mélange de sons métissés – cumbia, reggaeton, ballades intimes, grooves tropicaux – puise ses influences en Afrique de l’Ouest, dans les Caraïbes et autour du bassin méditerranéen. Dans leur prochain album, L’Ora d’Oro, Bene partage légendes et souvenirs en français et en italien, bien décidée à faire monter la température d’un cran supplémentaire.

LINE UP

Benedetta Agostini : chant lead, ukulélé, charango – Armand Gressier : guitares – Robin Kemmache : percussions – Finafa Kakanakou : basse – Gaëtan Morel : batterie

En partenariat avec la Ville de Marcheprime

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange, MARCHEPRIME MARCHEPRIME 33 380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

