Zoé Clauzure en dédicace à la Fnac Montparnasse Fnac Montparnasse Paris
Zoé Clauzure en dédicace à la Fnac Montparnasse Fnac Montparnasse Paris mercredi 17 septembre 2025.
ZOÉ CLAUZURE
Zoé Clauzure est une jeune chanteuse et actrice
de 14 ans qui fait ses débuts dans l’émission
« The Voice Kids » en 2020. En 2023, elle remporte le Concours
Eurovision de la chanson junior en interprétant Cœur, une chanson pleine
de peps et de douceur. Elle est depuis très présente sur la scène médiatique
avec des apparitions dans des émissions telles que « Télématin », « La
Matinale » ou encore
« La Maison des maternelles ». Depuis 2024, elle est la tête d’affiche
du spectacle Mon premier cabaret mis en scène par Kamel Ouali au Paradis
Latin. Les chansons de Zoé sont imprégnées d’un engagement fort : la lutte
contre le harcèlement scolaire dont elle a été victime.
TOUT DONNER !
La jeune
Zoé n’a qu’une idée en tête, devenir chanteuse. Lorsqu’elle est sélectionnée
pour participer à « The Voice Kids », son rêve devient enfin réalité. C’est le début
d’une grande aventure pour elle. Une aventure qui la fera rencontrer les plus
grandes stars françaises, telles que Soprano, Amir ou encore Yseult. En 2023, c’est
la consécration lorsqu’elle gagne le Concours Eurovision de la chanson junior avec son titre Cœur. Mais comment faire pour jongler entre sa vie de
jeune adolescente et sa vie de star naissante ? Et surtout, comment faire
face au harcèlement qu’elle subit à cause de sa célébrité ? Ce roman joyeux retrace le parcours d’une jeune fille talentueuse qui sait toujours
trouver le positif dans chacune de ses aventures.
MON JOURNAL
Un journal amusant et ludique qui propose les petites
astuces de l’artiste qui doit jongler entre sa vie de célébrité et sa vie de jeune adolescente. Mais aussi un journal dans lequel
le jeune lecteur pourra écrire, dessiner, se confier ; des conseils,
adresses et numéros utiles en cas de besoin. Inspirations, rencontres et grands
moments, Zoé nous plonge dans les coulisses d’une vie pleine de paillettes mais
également pleine de tourments, surtout lorsqu’elle doit faire face au harcèlement…
Infos pratiques
ÉVÉNEMENT SUR INSCRIPTION
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Zoé Clauzure, gagnante de l’Eurovision Junior 2023, pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie des ouvrages « Mon Journal » et « Tout donner ! », le mercredi 17 septembre de 16h à 18h.
Événement sur inscription.
Le mercredi 17 septembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Événement sur inscription.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T19:00:00+02:00
fin : 2025-09-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-17T16:00:00+02:00_2025-09-17T18:00:00+02:00
Fnac Montparnasse 136, rue de Rennes 75006 Paris
https://leclaireur.fnac.com/agenda/