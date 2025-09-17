Zoé Clauzure en dédicace à la Fnac Montparnasse Fnac Montparnasse Paris

Zoé Clauzure en dédicace à la Fnac Montparnasse Fnac Montparnasse Paris mercredi 17 septembre 2025.

ZOÉ CLAUZURE

Zoé Clauzure est une jeune chanteuse et actrice

de 14 ans qui fait ses débuts dans l’émission

« The Voice Kids » en 2020. En 2023, elle remporte le Concours

Eurovision de la chanson junior en interprétant Cœur, une chanson pleine

de peps et de douceur. Elle est depuis très présente sur la scène médiatique

avec des apparitions dans des émissions telles que « Télématin », « La

Matinale » ou encore

« La Maison des maternelles ». Depuis 2024, elle est la tête d’affiche

du spectacle Mon premier cabaret mis en scène par Kamel Ouali au Paradis

Latin. Les chansons de Zoé sont imprégnées d’un engagement fort : la lutte

contre le harcèlement scolaire dont elle a été victime.

TOUT DONNER !

La jeune

Zoé n’a qu’une idée en tête, devenir chanteuse. Lorsqu’elle est sélectionnée

pour participer à « The Voice Kids », son rêve devient enfin réalité. C’est le début

d’une grande aventure pour elle. Une aventure qui la fera rencontrer les plus

grandes stars françaises, telles que Soprano, Amir ou encore Yseult. En 2023, c’est

la consécration lorsqu’elle gagne le Concours Eurovision de la chanson junior avec son titre Cœur. Mais comment faire pour jongler entre sa vie de

jeune adolescente et sa vie de star naissante ? Et surtout, comment faire

face au harcèlement qu’elle subit à cause de sa célébrité ? Ce roman joyeux retrace le parcours d’une jeune fille talentueuse qui sait toujours

trouver le positif dans chacune de ses aventures.

MON JOURNAL

Un journal amusant et ludique qui propose les petites

astuces de l’artiste qui doit jongler entre sa vie de célébrité et sa vie de jeune adolescente. Mais aussi un journal dans lequel

le jeune lecteur pourra écrire, dessiner, se confier ; des conseils,

adresses et numéros utiles en cas de besoin. Inspirations, rencontres et grands

moments, Zoé nous plonge dans les coulisses d’une vie pleine de paillettes mais

également pleine de tourments, surtout lorsqu’elle doit faire face au harcèlement…

Infos pratiques ÉVÉNEMENT SUR INSCRIPTION

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Zoé Clauzure, gagnante de l’Eurovision Junior 2023, pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie des ouvrages « Mon Journal » et « Tout donner ! », le mercredi 17 septembre de 16h à 18h.

Événement sur inscription.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Événement sur inscription.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-17T16:00:00+02:00_2025-09-17T18:00:00+02:00

Fnac Montparnasse 136, rue de Rennes 75006 Paris

https://leclaireur.fnac.com/agenda/