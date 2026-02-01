Zoe Heselton (folk blues) | Concert au Complètement Miaou Le Complètement Miaou Saint-Sernin-du-Plain

Zoe Heselton (folk blues) | Concert au Complètement Miaou

Le Complètement Miaou 6 Rue de la Chaumeraie Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

2026-02-28

Soyons heureux, soyons à vif!

Zoe Heselton vient gratter nos émotions enfouies le 28 février à St Sernin du Plain.

Avec une voix d’exception, étirable et puissamment incarnée, une approche cascadeuse de la guitare électrique, Zoe Heselton, seule, en duo ou en trio, chante ce qu’on appellera chansons faute de mieux mais qui sont des vertiges, des chutes de haut, des danses pour se relever. Dedans vibre tout ce qui vibre depuis toujours dans le blues

Zoe Heselton est poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse d’origine Britannique basée à Strasbourg. Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, sa musique vivante et intime, qu’elle livre avec une guitare électrique incisive et sensible, oscille entre vulnérabilité et puissance, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage.

Vous pouvez découvrir son album ici: https://zoeheselton.bandcamp.com/…/another-kind-of-suicide

Ce magnifique concert est accueillie les bras généreusement ouverts par l’équipe du Complètement Miaou Shake Your Hips.

Nous vous attendons nombreux.ses!

Sur place: soupe, vin chaud, buvette, brasero…

Pour encore plus de confort: ramenez un buche et votre bouillotte.

Adresse: 6, rue de la Chaumeraie, 71510 Saint-Sernin-du-Plain

Réservation appréciée (ça nous aide à préparer votre accueil): lelierreparapluie@gmail.com

Entrée prix libre sur adhésion à l’association Le Lierre Parapluie .

Le Complètement Miaou 6 Rue de la Chaumeraie Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com

