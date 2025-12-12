Zoe Heselton + Seb Brun – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Concerts debout à 18h30 : Zoe HeseltonZoe Heselton est poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse, d’origine britannique, basée à Strasbourg. Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, sa musique est vivante et intime. Elle la livre avec une guitare électrique incisive et sensible, oscille entre vulnérabilité et puissance, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage. à 22h : Zoe Heselton revient jouet son setsuivi de : Seb BrunBatteur au jeu singulier aussi inclassable qu’hypnotique, Seb Brun mène de front le label Carton Records et des projets engagés tels que « Ar Ker. Ar Ker », c’est l’union fusionnelle de l’homme à son instrument. La batterie est augmentée, ramifiée d’éléments électro-acoustiques qui en altèrent et répercutent les sons, les vibrations, les résonances dans lequel il mélange un art du rythme à la fois organique et mécanique qui frappe le cœur.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/