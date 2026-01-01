Zoé Lakhnati, This is la mort KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Zoé Lakhnati, This is la mort

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h30. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Zoé Lakhnati s’inspire de l’Atlas mnémosyne d’Aby Warburg pour mettre en scène des personnages venus d’époques et lieux divers.

L’Atlas mnémosyne, créé par l’historien de l’art Aby Warburg à partir de 1920 est un immense corpus d’images, qui réunit tableaux, photographies de sculptures ou d’évènements, cartes du ciel ou du monde. Punaisées côte à côte, les images se prolongent, mettent au jour des filiations, des échos à travers le temps, nous suggérant de nouvelles façons de lire les formes, les figures et les symboles, tout en bouleversant la chronologie des évènements. Zoé Lakhnati s’inspire de cet Atlas pour mettre en scène des personnages venus d’époques et lieux divers. Souvent conquérantes, héroïques ou divertissantes, ces entités aux apparences inébranlables se relayent au plateau et laissent apparaître leurs échecs, leurs défaites et leurs morts potentielles.



This is la mort met en scène le poids de ces corps capitalistes, body-buildés et victorieux qui se désagrègent — comme un grand flop . Le corps devient un container de mémoires qui laisse apparaître et disparaître des images dramatiques, tragiques et théâtralisées. L’espace de la scène comme espace de gloire se retrouve renversé par la déchéance de ces figures fantasmées. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Zoé Lakhnati draws inspiration from Aby Warburg’s Mnemosyne Atlas to bring to life characters from different times and places.

