ZoéBacTaBass (chanson électro) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé dimanche 23 novembre 2025.
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 18:00:00
fin : 2025-11-23 22:00:00
Date(s) :
2025-11-23
ZoéBacTaBass c’est comme si Nina Hagen rencontrait Alice Aux Pays Des Merveilles pour un Tea Time !
Son piano et ses machines, racontent avec un style déjanté et ses voix d’outre univers, des histoires, où le réel se mélange au fantastique !… .
