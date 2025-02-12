Zola, Aix et Plassans Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Zola, Aix et Plassans

Mercredi 12 février 2025 à 10h.

Mercredi 19 février 2025 à 10h.

Lundi 7 avril 2025 à 14h.

Lundi 14 avril 2025 à 14h.

Du 07/07 au 25/08/2025, tous les lundis à 14h.

Lundi 20 octobre 2025 à 16h30.

Lundi 27 octobre 2025 à 16h30.

Vendredi 26 décembre 2025 à 10h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Dans les rues de la vieille ville, une flânerie littéraire et biographique sur le plus aixois des grands romanciers du XIXe siècle !

Zola taciturne ? Absolument pas !

Venez découvrir un personnage haut en couleurs dont les 15 années de jeunesse passées à Aix ont marqué ad vitam eternam sa vie et son œuvre.

L’occasion pour nous aussi d’appréhender son amitié avec un certain Cezanne.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit in french only.

In the streets of the old city, a nice literary, a nice literary and biographical walk on the most famous writer from Aix of the nineteenth century !

German :

In den Straßen der Altstadt, ein literarischer und biografischer Spaziergang über den Aachener unter den großen Romanciers des 19. Jahrhunderts!

Italiano :

Fate una passeggiata letteraria e biografica per le vie della città vecchia e scoprite la storia del più famoso romanziere di Aix del XIX secolo!

Espanol :

Dé un paseo literario y biográfico por las calles del casco antiguo y conozca mejor al novelista más famoso del siglo XIX de Aix

