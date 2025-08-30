ZOLA chatellerault Châtellerault

ZOLA chatellerault Châtellerault jeudi 5 février 2026.

ZOLA

chatellerault Salle VELBERT ex Salle de la GORNIERE Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

ZOLA, romancier, journaliste engagé dans l’affaire Dreyfus, a connu un parcours sinueux et semé d’embûches, depuis une enfance difficile et une mort dans des circonstances obscures. Il en demeure pas moins un écrivain qui a trouvé sa place dans le Panthéon des Lettres qui a couronné un immense succés populaire et récompensé une oeuvre impérissable. Cette conférence, qui s’appuie sur une large fresque biographique de l’écrivain, ouvre aussi sur son amour de la peinture et des peintres. .

chatellerault Salle VELBERT ex Salle de la GORNIERE Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine utlchatellerault@gmail.com

English : ZOLA

German : ZOLA

Italiano :

Espanol : ZOLA

L’événement ZOLA Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne