Zola, Dreyfus et Louise Michel Visite des coulisses des Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Zola, Dreyfus et Louise Michel Visite des coulisses des Archives nationales d’outre-mer

Mardi 16 décembre 2025 de 14h à 15h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 14:00:00

fin : 2025-12-16 15:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Pour remonter le temps, venez découvrir à l’aide de documents patrimoniaux les grandes figures de l’histoire.

Vous rencontrerez au détour de 38 kilomètres linéaires d’archives, le parcours d’Alfred Dreyfus sur l’Ile du Diable, en Guyane, Louise Michel en exil forcé en Nouvelle-Calédonie, Emile Zola et bien d’autres… !



Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) sont un service du ministère de la Culture, situé depuis 1966 à Aix-en-Provence. Elles conservent, communiquent et valorisent les archives des anciennes colonies françaises et de l’Algérie, du XVIIe au XXe siècle.

Retrouvez sur notre site Internet, les références des documents que vous souhaitez consulter, les fonds numérisés, notre actualité culturelle, ainsi que nos offres à destination des scolaires ! .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take a step back in time, and discover the great figures of history with the help of heritage documents.

German :

Um in die Vergangenheit zu reisen, entdecken Sie anhand von Dokumenten aus dem Kulturerbe die großen Figuren der Geschichte.

Italiano :

Fate un passo indietro nel tempo e scoprite i grandi personaggi della storia con l’aiuto dei documenti del patrimonio.

Espanol :

Retroceda en el tiempo y descubra a los grandes personajes de la historia con la ayuda de los documentos patrimoniales.

L’événement Zola, Dreyfus et Louise Michel Visite des coulisses des Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence