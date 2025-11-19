Zola… pas comme Émile?!!! Creil

Zola… pas comme Émile?!!! Creil mercredi 19 novembre 2025.

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 16 – 16 – 21

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19 21:00:00

Spectacle Création | Théâtre, récit et rap | 12 ans et +

De Forbon N’Za­ki­muena

Forbon N’Za­ki­muena est un artiste engagé. À mi-chemin entre le flow du rap et la force du récit, il explore depuis long­temps les ques­tions d’ori­gine et d’iden­tité. Dans sa troi­sième créa­tion au titre éton­nant, il choi­sit d’in­ter­ro­ger plus spéci­fique­ment le proces­sus de natu­ra­li­sa­tion et la fran­ci­sa­tion des prénoms d’en­fants nés en France de parents étran­gers.

Entre­mê­lant le parcours de sa propre natu­ra­li­sa­tion, à l’âge de 13 ans, avec des paroles d’ados ayant vécu la même expé­rience, ce seul en scène devient tour à tour récit intime et réflexion sur l’iden­tité. À travers ces vies en quête de sens et d’af­fir­ma­tion de leur nom, le spec­tacle de Forbon N’Za­ki­muena pose ainsi, et avant toute chose, la ques­tion de l’in­té­gra­tion dans la France contem­po­raine.

En partenariat avec La Croisée rencontres professionnelles du spectacle vivant en Hauts-de-France

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Creation | Theater, storytelling and rap | Ages 12 and up

By Forbon N?Zakimuena

Forbon N?Zakimuena is a committed artist. Halfway between the flow of rap and the power of storytelling, he has long explored questions of origin and identity.

In partnership with La Croisée

German :

Aufführung | Kreation | Theater, Erzählung und Rap | 12 Jahre und älter

Von Forbon N?Zakimuena

Forbon N?Zakimuena ist ein engagierter Künstler. Auf halbem Weg zwischen dem Flow des Rap und der Kraft der Erzählung beschäftigt er sich seit langem mit Fragen der Herkunft und der Identität.

In Partnerschaft mit La Croisée

Italiano :

Spettacolo | Creazione | Teatro, narrazione e rap | Dai 12 anni in su

Di Forbon N?Zakimuena

Forbon N?Zakimuena è un artista impegnato. A metà strada tra il flusso del rap e il potere della narrazione, esplora da tempo le questioni dell’origine e dell’identità.

In collaborazione con La Croisée

Espanol :

Espectáculo | Creación | Teatro, cuentacuentos y rap | A partir de 12 años

Por Forbon N?Zakimuena

Forbon N?Zakimuena es un artista comprometido. A medio camino entre la fluidez del rap y la fuerza de la narración, lleva mucho tiempo explorando cuestiones de origen e identidad.

En colaboración con La Croisée

