Zola… pas comme Émile?!!! Creil
Zola… pas comme Émile?!!!
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 16 – 16 – 21
16
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19 21:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Forbon N’Zakimuena est un artiste engagé. À mi-chemin entre le flow du rap et la force du récit, il explore depuis longtemps les questions d’origine et d’identité. Dans sa troisième création au titre étonnant, il choisit d’interroger plus spécifiquement le processus de naturalisation et la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers.
Entremêlant le parcours de sa propre naturalisation, à l’âge de 13 ans, avec des paroles d’ados ayant vécu la même expérience, ce seul en scène devient tour à tour récit intime et réflexion sur l’identité. À travers ces vies en quête de sens et d’affirmation de leur nom, le spectacle de Forbon N’Zakimuena pose ainsi, et avant toute chose, la question de l’intégration dans la France contemporaine.
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Creation | Theater, storytelling and rap | Ages 12 and up
By Forbon N?Zakimuena
Forbon N?Zakimuena is a committed artist. Halfway between the flow of rap and the power of storytelling, he has long explored questions of origin and identity.
In partnership with La Croisée
German :
Aufführung | Kreation | Theater, Erzählung und Rap | 12 Jahre und älter
Von Forbon N?Zakimuena
Forbon N?Zakimuena ist ein engagierter Künstler. Auf halbem Weg zwischen dem Flow des Rap und der Kraft der Erzählung beschäftigt er sich seit langem mit Fragen der Herkunft und der Identität.
In Partnerschaft mit La Croisée
Italiano :
Spettacolo | Creazione | Teatro, narrazione e rap | Dai 12 anni in su
Di Forbon N?Zakimuena
Forbon N?Zakimuena è un artista impegnato. A metà strada tra il flusso del rap e il potere della narrazione, esplora da tempo le questioni dell’origine e dell’identità.
In collaborazione con La Croisée
Espanol :
Espectáculo | Creación | Teatro, cuentacuentos y rap | A partir de 12 años
Por Forbon N?Zakimuena
Forbon N?Zakimuena es un artista comprometido. A medio camino entre la fluidez del rap y la fuerza de la narración, lleva mucho tiempo explorando cuestiones de origen e identidad.
En colaboración con La Croisée
