ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
mercredi 19 mai 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 19 mai 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation.
Une autofiction sur l’identité, la transmission et le droit d’être soi.
Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation. Zola-Forbon, « le bien-aimant Forbon » en lingala, devient un acte de résistance et de réappropriation. Seul en scène, il construit une écriture musicale puissante qui croise autofiction et paroles de jeunes, et fait résonner identité, mémoire et transmission.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-19T20:30:00.000+02:00
Fin : 2027-05-19T21:25:00.000+02:00
1
https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756235-zola-pas-comme-emile-bal-4
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine)
- Balade et découverte des espèces protégées du parc de la Morinais Parc de la Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 1 août 2026
- BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 9 octobre 2026
- BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 9 octobre 2026
- ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 14 octobre 2026
- ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 14 octobre 2026