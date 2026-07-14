Informations pratiques

ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 19 mai 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation.

Une autofiction sur l’identité, la transmission et le droit d’être soi.

Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation. Zola-Forbon, « le bien-aimant Forbon » en lingala, devient un acte de résistance et de réappropriation. Seul en scène, il construit une écriture musicale puissante qui croise autofiction et paroles de jeunes, et fait résonner identité, mémoire et transmission.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-19T20:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-19T21:25:00.000+02:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756235-zola-pas-comme-emile-bal-4

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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