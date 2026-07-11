Informations pratiques

ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 19 mai 2027, 20h30

Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-19T20:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-19T21:25:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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