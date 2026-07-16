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ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

mercredi 19 mai 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
mercredi 19 mai 2027
Fin
mercredi 19 mai 2027
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur réservation, 6 → 18€

ZOLA…PAS COMME ÉMILE !!! FACE A · Forbon N’Zakimuena · BAL#4 Mercredi 19 mai 2027, 20h30 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-19T20:30:00+02:00 – 2027-05-19T21:25:00+02:00
Fin : 2027-05-19T20:30:00+02:00 – 2027-05-19T21:25:00+02:00

Une autofiction sur l’identité, la transmission et le droit d’être soi.

Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation. Zola-Forbon, « le bien-aimant Forbon » en lingala, devient un acte de résistance et de réappropriation. Seul en scène, il construit une écriture musicale puissante qui croise autofiction et paroles de jeunes, et fait résonner identité, mémoire et transmission.

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756235-zola-pas-comme-emile-bal-4 »}]
Rap, noise, récit intime : Forbon N’Zakimuena assemble ces registres pour explorer la reconquête de son prénom complet, abandonné à 13 ans lors de sa naturalisation.

David Le Borgne

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