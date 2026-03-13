Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme Comédie Reims
Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme Comédie Reims jeudi 2 avril 2026.
Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme
Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Tout public
Cie Mantrap Lille
Création
En partenariat avec la Comédie CDN de Reims
Zola… Pas comme Émile !!! est un diptyque récit rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, qui aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers. À partir de sa trajectoire individuelle et de paroles documentaires collectées auprès d’adolescentes/adolescents et jeunes adultes entre 13 et 18 ans, Forbon tisse les dramaturgies de deux spectacles complémentaires, pareils à deux faces d’une même cassette audio, l’une en salle (Face A), l’autre en espace public (Face B).
Sur cette Face A, à travers l’écriture d’une autofiction, seul sur scène, Forbon déroule le fil de son parcours administratif et émotionnel emprunté pour récupérer son prénom complet suite à sa propre demande de naturalisation. .
Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme
L’événement Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès