Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme Comédie Reims

Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme

Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Tout public

Cie Mantrap Lille

Création

En partenariat avec la Comédie CDN de Reims

Zola… Pas comme Émile !!! est un diptyque récit rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, qui aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers. À partir de sa trajectoire individuelle et de paroles documentaires collectées auprès d’adolescentes/adolescents et jeunes adultes entre 13 et 18 ans, Forbon tisse les dramaturgies de deux spectacles complémentaires, pareils à deux faces d’une même cassette audio, l’une en salle (Face A), l’autre en espace public (Face B).

Sur cette Face A, à travers l’écriture d’une autofiction, seul sur scène, Forbon déroule le fil de son parcours administratif et émotionnel emprunté pour récupérer son prénom complet suite à sa propre demande de naturalisation. .

Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme

L’événement Zola… pas comme Émile !!! (Face A) | Méli’môme Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès