Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_Clean Version) Comédie CDN de Reims Reims

Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_Clean Version)

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Tout public

Texte Forbon N’Zakimuena • Mise en scène Forbon N’Zakimuena et Pauline Fontaine

Festival Méli’Môme • En partenariat avec Nova Villa

Forbon N’Zakimuena est né en France de parents étrangers. À l’occasion de son entretien individuel de naturalisation passé l’année de ses treize ans, il a été contraint d’abandonner son prénom composé, Zola-Forbon, Le bien aimant Forbon en lingala, jugé trop peu français. À partir de cet évènement personnel, il créé un seul-en-scène à la lisière du rap et de l’autofiction, nourri par les paroles d’autres adolescents à l’histoire similaire. Accompagné d’un ghettoblaster, d’une chaise de camping et d’un pupitre, l’auteur-interprète raconte sa quête de sens, d’identité, témoignant de la violence du parcours d’assimilation et d’intégration du système français. Un spectacle viscéral et salvateur où les mots, francs du collier, claquent et résonnent.

Je suis le souci,

Le dessein indécis

le détail imprécis,

le bétail indocile,

le perso principal qui manque à mon récit

Endurci, je suis un Français en sursis.

EXTRAIT Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_Clean Version)

Lieu Comédie (Petite salle)

Tout public dès 12 ans

Durée estimée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_Clean Version)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_Clean Version) Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne