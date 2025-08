Zola… Pas comme Émile !!! Les Trois Baudets Paris

Zola… Pas comme Émile !!! Les Trois Baudets Paris dimanche 7 décembre 2025.

Zola… Pas comme Émile !!!

Zola… Pas comme Émile !!! est un diptyque récit / rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, qui aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers.

Zola… Pas comme Émile!!! entre en résonance avec le parcours de naturalisation de Forbon et s’appuie également sur des collectes de paroles menées en lycées, centres sociaux et culturels et en milieu carcéral, auprès de personnes ayant vécu cette expérience de naturalisation ou en passe de la vivre, adolescents, adolescentes et jeunes adultes entre 13 et 18 ans.

Zola… Pas comme Émile !!! est un diptyque récit / rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 16h00 à 17h15

payant

7 euros.

Public jeunes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-07T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T18:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-07T16:00:00+02:00_2025-12-07T17:15:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets