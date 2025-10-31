Zombicide et Bal des Survivants Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne
Zombicide et Bal des Survivants
Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne Allier
Début : 2025-10-31 18:45:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Une soirée entière consacrée aux zombies!
Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 44 55 78 servicesperiscolaireslavault@gmail.com
English :
An entire evening devoted to zombies!
German :
Ein ganzer Abend voller Zombies!
Italiano :
Un’intera serata dedicata agli zombie!
Espanol :
¡Una noche entera dedicada a los zombis!
