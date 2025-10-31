Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Zombicide et Bal des Survivants Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne

Une soirée entière consacrée aux zombies!
Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 44 55 78  servicesperiscolaireslavault@gmail.com

English :

An entire evening devoted to zombies!

German :

Ein ganzer Abend voller Zombies!

Italiano :

Un’intera serata dedicata agli zombie!

Espanol :

¡Una noche entera dedicada a los zombis!

