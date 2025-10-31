Zombie night au Château de Hautefort Le Bourg d’Hautefort Hautefort

Zombie night au Château de Hautefort Le Bourg d’Hautefort Hautefort vendredi 31 octobre 2025.

Zombie night au Château de Hautefort

Le Bourg d’Hautefort Château de Hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Préparez-vous à une nuit terrifiante dans le parc du Château de Hautefort ! À la lueur des torches, partez pour une course d’orientation pas comme les autres, où chaque détour peut cacher… un zombie affamé. Votre mission retrouver les balises disséminées dans le parc avant que les morts-vivants ne vous attrapent. Adrénaline, frissons et rires garantis dans une ambiance à couper le souffle.

Entre hurlements et éclats de rire, affrontez vos peurs dans un décor majestueux, sublimé par la nuit. Seuls les plus courageux atteindront la fin du parcours indemnes… ou presque. Oserez-vous tenter l’aventure ?

Rendez-vous au Château de Hautefort pour la Zombie Night, une expérience unique mêlant suspense, sport et épouvante.

À partir de 19h.

Conseillé dès 10 ans.

Nombre de places limité.

2 food trucks présents pour se restaurer .

Le Bourg d’Hautefort Château de Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23 contact@chateau-hautefort.com

English : Zombie night au Château de Hautefort

German : Zombie night au Château de Hautefort

Italiano :

Espanol : Zombie night au Château de Hautefort

L’événement Zombie night au Château de Hautefort Hautefort a été mis à jour le 2025-10-17 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne