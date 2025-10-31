Zombie Walk Défilé d’Halloween Scaër
Zombie Walk Défilé d’Halloween Scaër vendredi 31 octobre 2025.
Zombie Walk Défilé d’Halloween
Place de la Libération Scaër Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Un vent de terreur va s’abattre le 31 octobre prochain à Scaër… Attention, les zombies prévoient de s’approprier la Ville !! A la tête de cette folie ? Un chef zombie en tracteur qui les invitera à défiler dans les rues et à dérober les bonbons qu’ils trouveront sur leur passage…
Pour ce défiler en musique, les zombies sont invités à se rendre devant la mairie à 19h.
Joyeuse Zombie Walk et joyeux Halloween à tous ! .
Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 42 10
