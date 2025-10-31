Zombie Walk Défilé d’Halloween Scaër

Zombie Walk Défilé d’Halloween Scaër vendredi 31 octobre 2025.

Zombie Walk Défilé d’Halloween

Place de la Libération Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Un vent de terreur va s’abattre le 31 octobre prochain à Scaër… Attention, les zombies prévoient de s’approprier la Ville !! A la tête de cette folie ? Un chef zombie en tracteur qui les invitera à défiler dans les rues et à dérober les bonbons qu’ils trouveront sur leur passage…

Pour ce défiler en musique, les zombies sont invités à se rendre devant la mairie à 19h.

Joyeuse Zombie Walk et joyeux Halloween à tous ! .

Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 42 10

L’événement Zombie Walk Défilé d’Halloween Scaër a été mis à jour le 2025-10-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS