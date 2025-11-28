ZOMBIE ZOMBIE – ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin

ZOMBIE ZOMBIE Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

ZOMBIE ZOMBIEZombie Zombie, véritable référence de la scène électro indé hexagonale abreuve depuis presque 20 ans les oreilles les plus exigeantes de France et de Navarre de son krautrock chamanique, magnifié en live lors de grandes liturgies groovy dont ses trois officiants ont le secret. Le trio défendra sur scène Funk Kraut paru en mars 2025 chez Born Bad Records.FOUDRE!Foudre! est un “super-groupe” réunissant 3 activistes majeurs de la scène indépendante : Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête, Le Réveil des Tropiques, FareWell Poetry), Romain Barbot (Saåad, Sables Noirs) et Paul Régimbeau (Mondkopf, Extreme Precautions, Oiseaux-Tempête). Ensemble, ils façonnent une musique entre électro, rock expérimental et paysages sonores immersifs. Chaque performance, improvisée, devient une transe collective portée par nappes synthétiques, percussions tribales et guitares éthérées.OUÏM’LEROuïm’ler, duo vocal entre chant traditionnel normand, musique électronique et progressive, polyphonie curieuse, joyeuse et dramatique. Elles parlent des Femmes, de ces oubliées, des audacieuses, des mortes et des hommes. Un voyage entre messe et défouloir, joyeuse et morbide, ce duo néo pop nous emmène vers une transe anachronique.

ESPACE CULTUREL BUISSON Rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg En Cotentin 50