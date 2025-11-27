Zombie Zombie + Meule Les Saulnières Le Mans

Zombie Zombie + Meule

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Préparez-vous à une nuit sous haute tension électro-psyché avec deux formations qui pulvérisent les formats Zombie Zombie, référence du krautrock à la française, revient envoûter les scènes avec son nouvel album Funk Kraut et ses transes rythmiques aux percussions face-à-face. Meule, trio tourangeau survitaminé, déchaîne ses deux batteries et ses synthés dans un maelström sonore jubilatoire. Une soirée furieuse, entre groove chamanique et rock d’avant-garde. À vivre fort, le 27 novembre aux Saulnières. .

