Zombie Zombie + Oasis Boom Chalon-sur-Saône

Zombie Zombie + Oasis Boom Chalon-sur-Saône samedi 25 octobre 2025.

Zombie Zombie + Oasis Boom

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

ZOMBIE ZOMBIE

Zombie Zombie débarque avec Funk Kraut, leur nouvel album à paraître chez Born Bad Records. Fidèles à leur esthétique analogique et artisanale, le trio continue d’explorer les territoires hypnotiques du krautrock, avec des grooves synthétiques joués live, entre transe motorik, percussions entêtantes et digressions sonores pleines de surprises.

Sur scène, c’est une expérience viscérale deux batteurs qui se font face, des synthés vintage manipulés en temps réel, un son large et organique qui groove autant qu’il captive. Entre rythmiques tendues, textures psyché et énergie brute, Zombie Zombie transforme chaque concert en odyssée cosmique.

Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de musiques instrumentales habitées, entre kraut, funk mutant et cinéma mental. Préparez-vous à embarquer.

OASIS BOOM

Avec Oasis Boom, le désert rencontre la rave. Ce duo invente un rock hybride et dansant, librement inspiré du maloya, des musiques mandingues et de l’électronique bricolée. Entre boucles hypnotiques, mélodies entêtantes et sons détournés, leur musique convoque autant la transe que le sourire, entre rituel et jeu vidéo.

Sur scène, tout est possible un synthé frappé à la baguette, une guitare sablée par des tickets de métro, des textures sonores qui voyagent entre les continents et les genres. Mélissa Acchiardi (batterie, vibraphone, composition) et Vincent Duchosal (guitare trafiquée) viennent du jazz, du théâtre, de l’expérimental, et font fusionner leurs mondes avec une énergie vive et joyeuse.

Une performance sensorielle, inventive et généreuse à vivre en live absolument. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 coordination@lapeniche.org

English : Zombie Zombie + Oasis Boom

German : Zombie Zombie + Oasis Boom

Italiano :

Espanol :

L’événement Zombie Zombie + Oasis Boom Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I