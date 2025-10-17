Zombis, aux origines Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement

Zombis, aux origines Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Lundi 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-08-16 18:30:00

2025-10-17

Une exposition temporaire du musée des Confluences qui vous fera oublier tout ce que vous croyez savoir sur les zombis…

+33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr

English : Zombies, the origins

Forget everything you think you know about zombies…

German :

Eine Sonderausstellung des Musée des Confluences, die Sie alles vergessen lässt, was Sie über Zombies zu wissen glauben?

Italiano :

Una mostra temporanea al Musée des Confluences che vi farà dimenticare tutto quello che pensate di sapere sugli zombie?

Espanol :

¿Una exposición temporal en el Museo de las Confluencias que le hará olvidar todo lo que cree saber sobre los zombis?

