Zomby Night à Dolexpo Dolexpo Dole

Dolexpo 1 Rond-Point des Droits de l’Homme Dole Jura

Tarif : 20 – 20 – 36 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

2025-10-03

Jeu d’orientation nocturne en territoire Zombies, 5ème édition en Bourgogne Franche Comté. Cette fois la Zomby Noght prendra place à Dolexpo ! Toujours 2 camps les survivants et les zombies. À vous de choisir votre camp lors de votre inscription. C’est un jeu d’orientation nocturne en territoire Zombies, 5ème édition en Bourgogne Franche-Comté.

Thème de cette ZOMBY NIGHT Invasion Zombie à Neverland, dans la célèbre demeure de Mickaël Jackson

Présence du groupe Pop’n’Co Troupe de danse Doloise qui rend hommage à Mickaël Jackson depuis 2003.

En référence au clip « Thriller » Une dizaine de danseur seront présents pour vous faire vivre un scénario inédit.

Au programme Acteurs, jeux de lumière, orientation, énigmes, échauffement sportif…

Ce jeu est destiné à toutes les personnes de plus de 14 ans. .

Dolexpo 1 Rond-Point des Droits de l’Homme Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 90 26 83 zombynight39@gmail.com

