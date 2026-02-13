Zonardes – LABO Compagnie, Maison Folie Moulins, Lille

Zonardes – LABO Compagnie Vendredi 3 avril, 19h30 Maison Folie Moulins Nord

Il ne se passe rien …

Et c’est pourquoi,

Il se passe plein de choses !

Deux Zonardes errent dans un no man’s land* urbain, attendant un Godu qui ne vient pas.

L’ennui devient moteur : introspection, gestes dansés, émerveillement enfantin. Face à elles-mêmes et à l’autre, elles découvrent de nouveaux possibles.

En s’appuyant sur une gestuelle contemporaine et urbaine, le duo fait voler en éclat les codes de la danse.

À la fois poétique et clownesque, la chorégraphie fait exister et donne à voir la singularité de chacun et chacune d’entre nous.

* espace abandonné

Tarifs 5 / 3 / 2 €

Durée 45 min

À partir de 6 ans

Vendredi 03 avril, 19 h 30

Chorégraphe : Anne-Charlotte ZUNER et Amandine DUSART ; Interpète : Aurore FLOREANCIG et Amandine DUSART ; Compositeur : Sylvain MERCIER ; Création Lumière : Léonard HÉLIOT. Soutenu par Le Théâtre de chambre 232U, la MAC de Sallaumines, le Théâtre Massenet, le CCA La Madeleine, Danse Création et Le Ballet du Nord. © Golgota Productions

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Golgota Productions