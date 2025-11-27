ZONDABUS AUX PETITS JOUEURS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Zondabus c’est la rencontre de deux jeunes nantais, Adèle et Jules, qui puisent dans leurs différents horizons musicaux pour écrire des morceaux élégants et aériens, à la fois profonds et envoûtants.Aux confluents du jazz et du blues sans pour autant renier la deep-house ou la transe, Zondabus propose un voyage singulier qui s’adresse aussi bien au corps qu’à l’esprit.Soundcloud Zondabushttps://www.instagram.com/zondabusmusic/

AUX PETITS JOUEURS Nantes 44000