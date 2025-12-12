Zone à étendre Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 00:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre des Nuits de la lectureSpectacle d’après un texte de Mariette Navarro par la compagnie A Minima, avec Damien Marquet et Lucie MonzièsEt si c’est toute une humanité qui décidait de quitter les villes pour la forêt, de redéfinir son rapport à la nature, à l’autre, à la vie en société ? Participez à ce départ spontané et volontaire vers d’autres possibles.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/