Zone de gratuité 4ème édition Salle polyvalente Corme-Royal
Zone de gratuité 4ème édition Salle polyvalente Corme-Royal vendredi 21 novembre 2025.
Zone de gratuité 4ème édition
Salle polyvalente Rue du Stade Corme-Royal Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-21
Le principe de cette 4ème Zone de gratuité Donnez, Prenez , en partenariat avec l’heure civique et les collectivités.
.
Salle polyvalente Rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 95 34
English :
The principle of this 4th Free Zone: Give, Take , in partnership with the Civic Hour and local authorities.
German :
Das Prinzip dieser 4. Gratiszone: Geben, Nehmen , in Partnerschaft mit der Bürgerstunde und den Gemeinden.
Italiano :
Il principio di questa quarta zona franca: Dare, prendere , in collaborazione con l’Ora Civica e le autorità locali.
Espanol :
El principio de esta 4ª Zona Franca: Dar, recibir , en colaboración con la Hora Cívica y las autoridades locales.
L’événement Zone de gratuité 4ème édition Corme-Royal a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge