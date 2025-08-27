Zone de Gratuité dans le cadre de Mon Quartier d’Été Place de la Résistance Caen

Zone de Gratuité dans le cadre de Mon Quartier d’Été Place de la Résistance Caen mercredi 27 août 2025.

Zone de Gratuité dans le cadre de Mon Quartier d’Été

Place de la Résistance Avenue du 6 juin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 15:00:00

fin : 2025-08-27 19:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Nous vous attendons pour une Zone de Gratuité de 15 h à 19 h sur la place de la Résistance, pleins d’autres animations 2 concerts, maquillage, bulles géantes, espace jeux…

Nous vous attendons pour une Zone de Gratuité de 15 h à 19 h sur la place de la Résistance, pleins d’autres animations Atelier couture, jeux, cirque, maquillage, bulles géantes, 2 concerts. .

Place de la Résistance Avenue du 6 juin Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 83 85 55 27 gratiferia14caen@gmail.com

English : Zone de Gratuité dans le cadre de Mon Quartier d’Été

We look forward to welcoming you to a Free Zone from 3pm to 7pm on the Place de la Résistance, with plenty of other entertainment: 2 concerts, face painting, giant bubbles, games area…

German : Zone de Gratuité dans le cadre de Mon Quartier d’Été

Wir erwarten Sie zu einer Gratiszone von 15 bis 19 Uhr auf dem Place de la Résistance, voller anderer Animationen: 2 Konzerte, Kinderschminken, riesige Seifenblasen, Spielplatz…

Italiano :

Vi aspettiamo nella Free Zone dalle 15.00 alle 19.00 in Place de la Résistance, con tanti altri intrattenimenti: 2 concerti, face painting, bolle giganti, area giochi, ecc.

Espanol :

Le esperamos en la Zona Franca de 15.00 a 19.00 horas en la Place de la Résistance, con muchas otras animaciones: 2 conciertos, pintura de caras, burbujas gigantes, zona de juegos, etc.

L’événement Zone de Gratuité dans le cadre de Mon Quartier d’Été Caen a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Caen la Mer