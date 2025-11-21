Zone de gratuité donnez ! Saint-Trojan-les-Bains
Zone de gratuité donnez ! Saint-Trojan-les-Bains vendredi 21 novembre 2025.
Zone de gratuité donnez !
Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-11-21 17:00:00
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la CdC organise une zone de gratuité.
Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
English : Free zone: donate!
As part of European Waste Reduction Week, the CdC is organizing a free zone.
German : Gratiszone: Geben Sie!
Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung organisiert die CdC eine Gratiszone.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, la CdC organizza una zona franca.
Espanol : Zona franca: ¡dona!
En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, el CdC organiza una zona franca.
L’événement Zone de gratuité donnez ! Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes